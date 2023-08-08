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НовостиПроисшествия8 августа 2023 3:58

В нужное время, в нужном месте: в Башкирии водолазы спасли мужчину, застрявшего в разбитой в ДТП машине

В Башкирии спасли мужчину, застрявшего в разбитой в ДТП машине
Дарья КИНЗИКЕЕВА
Дарья КИНЗИКЕЕВА
Фото: Госкомитет РБ по ЧС

Фото: Госкомитет РБ по ЧС

В Шаранском районе Башкирии мужчина попал в ДТП и застрял в перевернувшемся автомобиле. Об этом сообщил в своем ТГ-канале председатель госкомитета РБ по ЧС Фарит Гумеров. Известно, что на помощь пострадавшему пришли спасатели ведомства, которые случайно увидели машину, лежавшую на крыше.

- При возвращении с водолазных работ в Шаранском районе спасатели Госкомитета республики по чрезвычайным ситуациям увидели в кювете машину и незамедлительно остановились помочь, - уточнил он.

Известно, что авария произошла на 69 км автодороги «Тюменяк - Туймазы» водитель «ВАЗ-2114». Мужчина не справился с управлением и вылетел в кювет, где от удара машина опрокинулась. Пострадавший водитель потерял сознание, а пассажир легковушки смог выбраться из авто сам.

Гумеров уточнил, что обоих пострадавших госпитализировали в больницу.

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