Заплыл на глубину и пропал из виду: из реки в Уфе извлекли тело местного жителя

фото: УГЗ

Сегодня, 7 августа, в пятом часу вечера в реке Белой в Уфе мужчина утонул на глазах у сына. Об этом сообщило Управление гражданской защиты.

Как пояснили в ведомстве, несчастный случай произошел в 300 метрах по течению от пляжа «Ак-Яр Нижегородка». В службу спасения обратился сын погибшего. Он рассказал, что отец заплыл на глубину и пропал из виду.

– К месту были направлены водолазы Поисково-спасательного отряда Управления гражданской защиты г. Уфы. Через два часа поисков тело мужчины, 1974 г. р., было обнаружено и извлечено из воды, – передали в УГЗ.

Там добавили, что место, где произошел инцидент, не оборудовано для купания – там установлен соответствующий аншлаг.

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