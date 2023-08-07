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НовостиОбщество7 августа 2023 14:27

В Башкирии задержали 213 нетрезвых водителей

Руководитель ГИБДД Башкирии сообщил об итогах массовых рейдов
Дарья КИНЗИКЕЕВА
Дарья КИНЗИКЕЕВА
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Стали известны итоги массовых рейдов на дорогах Башкирии. По информации главного госавтоинспектора республики Владимира Севастьянова, более 200 водителей были задержаны в состоянии алкогольного опьянения за минувшие три дня.

- С пятницы по воскресенье было задержано 213 нетрезвых водителей, 14 из которых сели за руль в состоянии опьянения повторно, - сообщил он.

Всего инспекторы ДПС пресекли более пяти тысяч правонарушений.

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