В Башкирии 18 зараженных коронавирусом пациентов были выписаны из больниц

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Башкирии вырос показатель выздоровления от коронавируса. Об этом свидетельствуют данные, озвученные в региональном минздраве. По информации ведомства, за минувшие сутки 18 пациентов были выписаны домой. Всего болезнь победили 362 345 человек.

В то же время еще 17 жителей региона заразились ковидом за прошлые 24 часа. За все время пандемии в Башкирии было отмечено 369 814 фактов заражений.

Как уточнили в минздраве, в стационарах республики находятся 64 человека, в том числе 38 человек, которые страше 60 лет. На амбулаторном лечении – 303 человека.

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