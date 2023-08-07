В Башкирии от укусов клещей пострадало более девяти тысяч человек

Фото: Мария ЛЕНЦ

В Башкирии жертвами укусов клещей стали 9 115 человек. Такие данные сообщает пресс-служба регионального Роспотребнадзора. По информации ведомства, каждый третий пострадавший — это ребенок.

Всего в центре гигиены и эпидемиологии исследовано 10 598 клещей, которых сняли с людей. В 1,7% членистоногих был выявлен вирус клещевого энцефалита, возбудителями инфекционного боррелиоза были заражены 22,2% образцов.

В надзорном органе обратились к жителям Башкирии с просьбой не терять бдительность, несмотря на спад активности клещей, и соблюдать технику безопасности.

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