В Башкирии в школьную программу вернут трудовое воспитание

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

С 1 сентября в школы Башкирии вернется трудовое воспитание. Об этом сообщил министр образования республики Айбулат Хажин. По его словам, соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.

Уточняется, что из действующего закона исчезает норма о запрете привлечения обучающихся без их согласия или без согласия их родителей или законных представителей к труду, не предусмотренному образовательной программой.

Как заявил Хажин, теперь школьников можно привлекать к уборке образовательного учреждения, его территории, ученики могут оформлять школу, работать в музее, а также театрах и библиотеке при заведении.

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