В Башкирии 30 вооруженных подростков собрались утроить разборку на площади

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Стерлитамаке задержали подростков, которые, вооружившись, хотели устроить разборку на главной городской площади. По информации ТГ-канала Mash Batash, молодых людей заметили прохожие, отводившие своих детей в лагерь. Неравнодушные горожане вызвали полицию. На место прибыло 80 человек из местного отдела.

Увидев полицейские машины, вооруженные подростки и юноши поспешили скрыться.

Как сообщили в пресс-службе МВД по Башкирии, на участников конфликта, которые скрылись с места, составлены административные протоколы.

- У ряда граждан изъяты предметы, схожие с травматическим пистолетом образца Макарова, - заключили в ведомстве.

По факту произошедшего начато разбирательство.

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