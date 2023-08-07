В Уфе пропавшего 44-летнего мужчину нашли мертвым

Фото: Лиза Алерт Башкортостан

В Башкирии завершены поиски пропавшего 44-летнего Альберта Наширбанова. Мужчина исчез в Уфе 26 июля. С тех пор о его судьбе ничего не было известно.

Как сообщили волонтеры "Лиза Алерт" в социальных сетях, уфимца обнаружили мертвым.

- Найден. Погиб, - написали добровольцы, не раскрывая обстоятельства трагедии.

Напомним, ранее стало известно, что в последний раз мужчину видели живым в районе ВДНХ, где он отдыхал с друзьями на берегу реки.

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