Под Уфой 7-летний мальчик придавил голову 2-летнего брата бампером внедорожника

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В селе Акбердино двухлетний мальчик оказался под колесами внедорожника. Ребенка к стене придавил его семилетний брат, который сел за руль Toyota RAV4. Об этом сообщает «Вся Уфа» со ссылкой на собственный источник.

Известно, что пострадавшего ребенка с травмой головы и грудной клетки госпитализировали в республиканскую детскую клиническую больницу Уфы. Состояние мальчика оценивается как тяжелое.

- Ребенок госпитализирован в реанимационное отделение, где в настоящее время врачи борются за его жизнь, - рассказали в пресс-службе регионального министерства здравоохранения.

По факту произошедшего начато разбирательство.

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