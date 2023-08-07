Жителя Башкирии насмерть засыпало зерном

Фото: Иван МАКЕЕВ

В Кугарчинском районе Башкирии погиб 52-летний мужчина. Он умер во время трудовой смены в сельскохозяйственном производственном кооперативе «Октябрь». О трагедии сообщили в пресс-службе республиканской Гострудинспекции.

Известно, что несчастный случай произошел 1 августа на зернотоке СПК около деревни Воскресенское. Во время выгрузки овса кузов «КамАЗа» ударил открытым бортом мужчину и он провалился в яму, которую засыпало зерном. Спасти работника до приезда медиков не удалось.

По факту произошедшего начато разбирательство.

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