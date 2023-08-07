Жителей Башкирии экстренно предупреждают о шквалистом ветре

Фото: Евгения ГУСЕВА

В Башкирии резко ухудшится погода. С экстренным предупреждением выступило МЧС республики. По информации ведомства, в регионе ожидается шквалистый ветер, скорость которого будет достигать 18 м/с.

- Местами по республике ожидается усиление ветра до 18 м/с. МЧС по РБ рекомендует соблюдать правила безопасности, - говорится в сообщении ведомства.

Министерство напоминает, что при сильном ветре нельзя оставлять детей без присмотра, следует закрыть все окна и двери дома, а также убрать автомобиль от близстоящих деревьев.

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