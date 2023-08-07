В Башкирии число официальных безработных превысило 14 тысяч человек

В настоящий момент в республике представлено около 52 тыс. свободных вакансий Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В Башкирии число официально нетрудоустроенных граждан превысило 14 тысяч человек. Такие данные приводит ИА «Башинформ» со ссылкой на Башстат. Если точнее, то на конец июня 2023 года в республике на учете в службе занятости состояли 16,2 тысяч человек, из них число официально зарегистрированных в качестве безработных граждан – 14,3 тысяч жителей республики. Таким образом уровень регистрируемой безработицы составляет 0,7% к общей численности рабочей силы. При этом за первый месяц лета работу потеряли 3,1 тысячи человек, а вот наоборот устроились – менее 2 тысяч человек.

Если же говорить о количестве свободных вакансий на рынке труда, то их в настоящий момент насчитывается около 52 тысяч – это на 5,9% меньше по сравнению с маем 2023 года.