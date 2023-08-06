Во время выходных рейдов сотрудники ГИБДД проверили 510 автомобилей в Уфе

Фото: ОГИБДД по г. Уфе

В ГИБДД поделились итогами массовых рейдов, которые проводились на выходных в Уфе. Всего автоинспекторы проверили 510 автомобилей и предотвратили 83 нарушения правил дорожного движения, которые могли бы привести к авариям.

– Для сохранения своей жизни и здоровья окружающих соблюдайте правила дорожного движения, не садитесь за руль транспортного средства в состоянии опьянения. Будьте законопослушными на дорогах, — обратились уфимские автоинспекторы к водителям.

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