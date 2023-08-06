Уфимские врачи удалили у беременной женщины огромную опухоль

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В Уфе акушеры-гинекологи перинатального центра провели сложную операцию по спасению беременной женщины и ее малыша. Как рассказали в региональном Минздраве, на поздних сроках беременности у женщины обнаружили огромную миому. Причем после проведенного МРТ выяснилось, что доброкачественная опухоль находится рядом с перешейком матки, что усложняло к ней доступ хирургам.

В итоге врачи решили провести одновременно кесарево сечение и удаление миомы. Хирургам удалось не только спасти жизнь женщины и ребенка, но и подарить возможность ей в дальнейшем еще раз стать матерью. К счастью, опухоль никак не повлияла на развитие малыша, и мальчик появился на свет доношенным и здоровым.

В пресс-службе регионального ведомства здравоохранения отметили, что в дальнейшем опыт уфимских врачей будет представлен в одном из популярных научных медицинских журналов.