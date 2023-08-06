Пьяная уфимка нечаянно убила своего малыша и осталась на свободе

Скорую и полицию вызвал вернувшийся домой муж Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Уфимка нечаянно задавила своего ребенка во сне, но осталась на свободе.

Как следует из материалов суда, в тот роковой вечер женщина вместе с супругом распивала алкоголь. Чуть позже к ним присоединился сосед, к которому мужчина приревновал свою жену и полез в драку, из-за чего и оказался в отделении полиции за дебоширство. Сама же уфимка решила лечь спать, но из-за того, что ее маленький сын сильно плакал, она решила взять его в кровать. Однако утром уфимка с ужасом обнаружила, что младенец лежит лицом в простыню и не дышит. Тут как раз домой из полиции вернулся домой муж – он же вызвал скорую, но прибывшим медикам оставалось только зарегистрировать смерть ребенка.

Во время следствия женщина сильно переживала и раскаивалась в случившемся. По ее словам, спали они на сломанном диване, поэтому она не заметила ночью, как малыш скатился в углубление, и придавила его своим телом, перерыв дыхание. В итоге уфимку все же признали в причинении смерти по неосторожности и приговорили к году лишения свободы, но условно и с испытательным сроком на один год.

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