В Уфе врачи спасли 46-летнюю пациентку, поступившую в предынфарктном состоянии

Фото: Минздрав РБ

В Уфе врачи республиканского кардиологического центра спасли 46-летнюю пациентку, которая поступила к ним в предынфарктном состоянии. Как рассказал глава здравоохранения республики Айрат Рахматуллин, женщине пришлось срочно провести две операции. Сначала кардиологи выполнили стентирование сосудов сердца, чтобы восстановить нарушенный кровоток и предотвратить развитие ишемического инсульта. Однако повторно проведенное обследование показало наличие у женщины эксцентрического стеноза, при котором атеросклеротическая бляшка почти полностью перекрывала просвет сонной артерии. Это состояние смертельно опасно, поэтому врачи экстренно провели вторую операцию по удалению бляшки.

– В настоящее время пациентка переведена в отделение рентгенхирургических методов диагностики и лечения под наблюдение врачей, - отметил Айрат Рахматуллин.

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