В Башкирии за субботний вечер утонули трое мужчин

Фото: архив КП

За субботний вечер в Башкирии утонули трое мужчин - печальной статистикой поделились в региональном МЧС. Как уточнили в ведомстве, в десятом часу в службу спасения позвонила женщина и сообщила, что в Шаранском районе за деревней Янгаулово утонул 40-летний мужчина. Сельчанин находился в состоянии алкогольного опьянения и собирался переплыть озеро, но на середине водоема пошел ко дну. Тело мужчины будут искать водолазы утром 6 августа.

Второй несчастный случай произошел в Краснокамском районе. В экстренные службы обратился мужчина и рассказал, что вместе с братьями приехал отдохнуть на берегу Камы. Двое его братьев решили порыбачить на резиновой лодке с мотором, но та перевернулась, и люди оказались в воде. В итоге одному мужчине удалось добраться до берега, а другой погиб. Молодого человека 1991 года рождения также будут искать водолазы.

Еще один несчастный случай произошел около полуночи в Аургазинском районе. Там неподалеку от села Месели мужчина 1979 года зашел в пруд Нужа, чтобы выгнать гусей, но утонул.

– Обстоятельства происшествия устанавливается. Проводятся оперативно-следственные мероприятия. К поисково-спасательным работам привлечены 6 человек и 3 единицы техники, - пояснили в пресс-службе МЧС по Башкирии.

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