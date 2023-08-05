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НовостиПроисшествия5 августа 2023 16:38

Загоревшийся холодильник стал причиной эвакуации 26 человек из общежития УГНТУ

Бытовой прибор вспыхнул в одной из комнат жилого здания
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
фото: МЧС РБ

фото: МЧС РБ

Сегодня вечером, 5 августа, в общежитии Уфимского государственного нефтяного технического университета произошел пожар – в одной из комнат загорелся холодильник. Из-за этого из жилого здания еще до приезда спасателей самостоятельно эвакуировались 26 человек. Об этом сообщило региональное МЧС.

Как пояснили в ведомстве, тревожный сигнал на пульт диспетчера службы спасения поступил в 19:48 – в общежитии на улице Комарова сработала автоматический сигнализация.

фото: МЧС РБ

фото: МЧС РБ

– На место прибыли силы и средства МЧС России по повышенному рангу пожара, – передали в ведомстве. – В одной из комнат общежития происходило горение холодильника на площади 1 кв.метр. Пожар был оперативно потушен в 20:03, распространения огня не допущено.

фото: МЧС РБ

фото: МЧС РБ

Пострадавших в пожаре нет. Причину инцидента установит дознаватель МЧС.

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