«Младшая пока не осознает, что почти год не увидит маму»: многодетная жительница Башкирии готовится к отправке в зону СВО

фото: "Туймазинский вестник"

Мать троих несовершеннолетних детей из башкирского города Туймазы Резеда подписала контракт с Минобороны и готовится в отправке в зону специальной военной операции. Об этом сообщило издание «Туймазинский вестник».

По словам женщины, она уже прошла отбор, медкомиссию и в ближайшее время отправится на СВО. Она отметила, что едет туда, чтобы помочь бойцам.

У Резеды 15-летний медицинский стаж. После окончания Туймазинского медколледжа она работала в регистратуре больницы города Октябрьского, а затем медсестрой в хирургическом отделении. Как отметила женщина, она трудилась в больнице и в ходе пандемии коронавируса и знает, «что такое риск и большие нагрузки». В то время она и ее коллеги спали по четыре часа в сутки, но справлялись с работой. В то же время Резеда понимает, что даже страшная пандемия не идет ни в какое сравнение со спецоперацией. Для нее отправка в зону боевых действий – «это возможность проверить себя, свои навыки в экстремальных условиях и помочь коллегам, которым сейчас очень нелегко».

– Старшие дети с пониманием отнеслись к моему выбору. Младшая пока не осознает, что почти год не увидит маму, – добавила женщина.

С детьми, старшему из которых всего 17 лет, на время службы Резеды останется ее супруг. Он трудится водителем на машиностроительном предприятии. Женщина уверена в муже: «Он очень ответственный, мы справимся, – уверена женщина».

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