В Уфе два ребенка на мопеде пострадали при столкновении с Kia Rio

фото: ГИБДД Уфы

В Уфе водитель легковушки столкнулась с мопедом, на котором ехали подросток и мальчики. Об этом сообщила городская ГИБДД.

ДТП случилось около шести часов вечера 4 августа. 30-летняя женщина за рулем Kia Rio совершила наезд на мопед «Альфа», когда поворачивала с бульвара Героев Труда на улицу Башкирской кавдивизии. За рулем двухколесного транспорта находился 16-летний юноша, за ним сидел 11-летний мальчик. В момент столкновения они ехали во встречном направлении. От удара оба получили травмы и были госпитализированы.

фото: ГИБДД Уфы

Сейчас дорожная полиция проводит проверку по факту случившегося.

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