В Башкирии 16-летнюю девочку во время сбора ягод укусила ядовитая змея

В Башкирии ядовитая змея укусила 16-летнюю девочку, когда та собирала ягоды Фото: Олег РУКАВИЦЫН

В Башкирии ядовитая змея укусила 16-летнюю девочку, когда та собирала ягоды. Пострадавшую спасли медики Республиканской детской клинической больницы. Об этом 5 августа сообщил региональной Минздрав.

Как рассказали в ведомстве, после укуса у подростка появились слабость и тошнота, стал опухать палец, а затем и кисть с запястьем. Медики оказали девочки экстренную помощь по месту жительства, а затем доставили в РДКБ. Госпитализация позволила спасти ее жизнь.

– Для спасения жизни самое важное — вовремя ввести противоядие. После нужно провести все необходимые этапы лечения. Благодаря своевременной доставке в больницу и проведенному лечению девочка полностью выздоровела, – передали в Минздраве РБ.

Пострадавшую уже выписали из больницы. Она продолжает свои летние каникулы.