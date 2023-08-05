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НовостиПроисшествия5 августа 2023 6:31

В Башкирии 16-летнюю девочку во время сбора ягод укусила ядовитая змея

Пострадавшую спасли медики РДКБ
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
В Башкирии ядовитая змея укусила 16-летнюю девочку, когда та собирала ягоды

В Башкирии ядовитая змея укусила 16-летнюю девочку, когда та собирала ягоды

Фото: Олег РУКАВИЦЫН

В Башкирии ядовитая змея укусила 16-летнюю девочку, когда та собирала ягоды. Пострадавшую спасли медики Республиканской детской клинической больницы. Об этом 5 августа сообщил региональной Минздрав.

Как рассказали в ведомстве, после укуса у подростка появились слабость и тошнота, стал опухать палец, а затем и кисть с запястьем. Медики оказали девочки экстренную помощь по месту жительства, а затем доставили в РДКБ. Госпитализация позволила спасти ее жизнь.

– Для спасения жизни самое важное — вовремя ввести противоядие. После нужно провести все необходимые этапы лечения. Благодаря своевременной доставке в больницу и проведенному лечению девочка полностью выздоровела, – передали в Минздраве РБ.

Пострадавшую уже выписали из больницы. Она продолжает свои летние каникулы.