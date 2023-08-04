Жителей Башкирии предупредили о массовых проверках на дорогах

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Башкирии на дорогах вырастет число экипажей ДПС. Об этом жителей республики предупредили в республиканской Госавтоинспекции. Сотрудники правоохранительных органов выйдут в ближайшие дни на масштабные профилактические рейды.

Как заявил главный госавтоинспектор Башкирии Владимир Севастьянов, главной задачей проверок является выявление нетрезвых за рулем и грубых нарушителей ПДД.

— Мобильная группа ГИБДД уже направлена в районы республики для оказания практической помощи территориальным подразделениям, — сказал он.

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