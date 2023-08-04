В Башкирии инспекторам ДПС пришлось применить силу к мужчине на мопеде

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В Чекмагушевском районе Башкирии водителя мопеда пришлось останавливать силой. Об этом рассказали в пресс-службе ГИБДД республики.

Так, в ночь с 29 на 30 июля на Советской улице райцентра сотрудники ДПС заметили виляющего на мопеде водителя. Правоохранители потребовали мужчину остановиться, однако он проигнорировал их просьбу и продолжил движение.

Экипаж начал преследовать водителя, который агрессивно маневрировал и проехал перекресток на красный свет. Близ набережной села в отношении 32-летнего сельчанина была применена физическая сила при задержании.

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