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НовостиПолитика4 августа 2023 12:29

Начальником управления по обеспечению жизнедеятельности Уфы стал Антон Тристан

В администрации Уфы произошли кадровые изменения
Дарья КИНЗИКЕЕВА
Дарья КИНЗИКЕЕВА
Фото: пресс-служба мэрии Уфы

Фото: пресс-служба мэрии Уфы

Назначен начальником управления по обеспечению жизнедеятельности города администрации Уфы. Им стал Антон Тристан. Об этом сообщает мэрия города. Известно, что ранее чиновник занимал кресло заместителя руководителя данного управления.

Еще одно назначение произошло в управлении капитального строительства администрации Уфы. Кресло главы занял Игорь Чернов.

Перед обоими чиновниками были поставлены задачи улучшить работу управлений в вверенных им сферах.

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