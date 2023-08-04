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НовостиПроисшествия4 августа 2023 8:44

Поймал и повесил на дереве: в Башкирии мужчина жестоко убил беспризорную собаку

В Башкирии мужчина поймал беспородную собаку и жестоко убил ее
Дарья КИНЗИКЕЕВА
Дарья КИНЗИКЕЕВА
Фото: Алексей БУЛАТОВ

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Мелеузовский районный суд Башкирии впервые будет рассматривать уголовное дело по факту жестокого обращения с животными. Об этом рассказали в пресс-службе инстанции.

Как следует из материалов дела, в мае этого года мужчина в деревне поймал собаку. Привязав ее веревкой, сельчанин вместе с другом вывезли животное в лес. Мужчина душил пса со всей силы, а затем накинул на его шею веревку и подвесил за ветку дерева. Животное погибло мучительной и долгой смертью.

— В отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. О принятом решении в отношении подсудимого будет сообщено дополнительно, — проинформировали в суде.

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