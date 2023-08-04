В Белорецком районе Башкирии чаще всего теряются люди

Фото: Виктор ДРАЧЕВ

Стало известно, в каких районах Башкирии чаще всего теряются люди. Статистику озвучили в пресс-службе госкомитета РБ по ЧС.

По информации ведомства, больше всего - 14 происшествий - было зарегистрировано в Белорецком районе республики. Именно здесь, где пролегают одни из самых живописных туристических маршрутов и располагаются достопримечательности Башкирии, люди блуждают в поисках обратной дороги. Чаще всего люди блуждали в окрестностях гор Иремель, Малиновая, хребта Инзерские зубчатки, поселка Айгир.

Второе место по количеству обращений в службу спасения (10) занимает Уфа. Чаще всего люди терялись, когда хотели срезать дорогу через лесополосу, уходили за ягодами и грибами или рыбачить.

На третьем и четвертом местах, с шестью происшествиями, Абзелиловский и Уфимский районы. Здесь, чаще всего, люди блуждали во время прогулок в лесных массивах.

Пять происшествий было зарегистрировано в Краснокамском районе республики. Он замыкает топ-5 рейтинга госкомитета.

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