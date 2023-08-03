«Ехал с другом, но имени не назвал»: 26-летний участник СВО из Башкирии пропал без вести по пути домой

фото: предоставлено сестрой пропавшего

Участник специальной военной операции, 26-летний Валерий Таламанов из Башкирии, пропал без вести по пути домой. Об этом «КП-Уфа» рассказала его сестра Лилия.

По словам собеседницы, молодой человек был добровольцем и находился в зоне СВО с апреля. В июле он ушел в отпуск, и днем 13-го числа оказался в Краснодаре. Уже к вечеру Таламанов неожиданно пропал из сети и перестал выходить на связь с близкими. Так с тех пор прошло уже 20 дней.

– Бывало, и раньше пропадал, но потом объявлялся, – отметила Лилия. – Когда я его в гости пригласила, он сказал первым делом поедет на кладбище к отцу и брату в деревню Ахлыстино у нас в районе. Ехал с другом – возможно, сослуживцем, – но имени не назвал. Туда, куда он собирался, – там тоже не появлялся.

По ее словам, 21 июля в полицию было подано заявление о пропаже Валерия. Участковый впоследствии рассказал ей, что похожего на него мужчину видели в Омске.

Если вы видели Валерия или знаете, где он находится, обратитесь в полицию.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.