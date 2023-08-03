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НовостиПроисшествия3 августа 2023 5:29

В Башкирии утонул 26-летний мужчина с неврологическим заболеванием

В Башкирии утонул молодой мужчина, предположительно, имевший диагноз ДЦП
Дарья КИНЗИКЕЕВА
Дарья КИНЗИКЕЕВА
Фото: МЧС по Башкирии

Фото: МЧС по Башкирии

В реке Куганак утонул 26-летний житель Стерлитамакского района Башкирии. Об этом сообщает пресс-служба МЧС по РБ. Предположительно, у молодого человека был диагноз ДЦП.

Трагедия произошла накануне, 2 августа, около села Новое Барятино. Мужчина купался в необорудованном месте и утонул. Прибывшие на место ЧП медики констатировали смерть молодого человека.

Для установления причин трагедии назначена судебно-медицинская экспертиза. По факту случившегося следователи начали проверку.

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