Жителя Башкирии завалило тюками с прессованным сеном

Фото: Госкомитет РБ по ЧС

В Нуримановском районе мужчину завалило тюками прессованного сена и во время сенокоса.

В Башкирии полным ходом идет заготовка сена, однако, не все помнят, что даже во время этого процесса необходимо помнить о технике безопасности. Так в селе Новокулево 37-летнего мужчину завалило тюками с прессованным сеном, из-за чего он получил серьезные травмы – пришлось вызывать спасателей. Как уточнили в пресс-службе Госкомитета республики по ЧС, сельчанина госпитализировали, сейчас его жизни уже ничего не угрожает.

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