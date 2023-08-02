В Башкирии Россельхознадзор расследует массовую гибель пчел

Фото: Россельхознадзор по Башкирии

В деревне Атавды Абзелиловского района массово гибнут пчелы. Об этом сообщает пресс-служба Россельхознадзора по Башкирии. В ведомство обратился хозяин насекомых.

Выехавшие на место произошедшего специалисты надзорного органа выяснили, что незадолго до гибели пчел сельскохозяйственными предприятиями района была произведена обработка полей ядохимикатами от вредителей.

Во время проверки сотрудники ведомства взяли пробы павших пчел и расплода, а также образцы медоносных культур в ближайшие полях и лугах. Все образцы направили на экспертизу в лабораторию для установления точной причины гибели насекомых.

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