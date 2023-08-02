В Конституцию Башкирии осенью внесут изменения

Фото: Рустем АХУНОВ

В Башкирии намерены внести изменения в Конституцию республики. Об этом сообщает пресс-служба регионального Госсобрания.

Так, парламентарии в осеннюю сессию планируют определить структуру заксобрания, закрепить порядок избрания председателя парламента и его заместителей, формирования президиума, постоянных комитетов и комиссий.

- Полномочия республиканского парламента дополняются контролем за соблюдением законов Республики Башкортостан, заслушиванием информации о деятельности органов местного самоуправления, - уточнили в Курултае.

Согласно проекту закона, глава Башкирии будет обеспечивать координацию деятельности исполнительных органов Республики Башкортостан с иными органами государственной власти, организовывать их взаимодействие с органами, входящими в единую систему публичной власти в Российской Федерации. Увеличится количество субъектов, которые смогут вносить в Государственное Собрание законопроекты. Соответствующим правом предлагается наделить Молодежную общественную палату по вопросам ее ведения.

Также законопроектом излагается перечень вопросов, отнесенных к ведению правительства Республики Башкортостан. Предусматривается, что глава РБ руководит правительством республики, работу правительства организует премьер-министр. Ряд других положений Конституции РБ актуализируются в соответствии с упомянутым федеральным законом.

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