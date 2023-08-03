Пьяный житель Уфы попытался скрыться от полицейских, но врезался в забор

Фото: ОГИБДД по Уфе

В Уфе молодой человек за рулем «ВАЗ-21099» влетел в забор на улице Софьи Перовской. Мужчина, будучи пьяным, пытался уйти от сотрудников полиции. Об этом рассказали в пресс-службе республиканской Госавтоинспекции.

Как сообщили в ведомстве, 20-летний житель Уфы, увидев полицейских, прибавил скорость и проехал на запрещающий сигнал светофора. Было принято решение об остановке машины.

- Проследовав за ним до ближайшего перекрестка, автоинспекторы стали очевидцами того, как автомобиль наехал на ограждение, а затем врезался в забор, - уточнили в инспекции.

Выяснилось, что молодой человек сел за руль авто в нетрезвом виде: алкотестер показал 0,324 млг/л. Теперь уфимцу грозит сразу несколько административных статей. По факту произошедшего начато разбирательство.

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