В Уфе силовики перекрыли Нагаевское шоссе – предположительно, из-за человека с гранатой

фото: maps.ufanet.ru

Сегодня утром, 2 августа, сотрудники правоохранительных органов перекрыли Нагаевское шоссе, а также выезд с располагающейся поблизости деревни Карпово. На месте происшествия присутствуют полицейские в бронежилетах и другие экстренные службы, в том числе скорая помощь и МЧС. Доподлинно пока неизвестно, что там происходит. По словам очевидцев, на дороге, вблизи местной автозаправки, находится мужчина с предметом, похожим на гранату.

фото: maps.ufanet.ru

– Нагаевскую трассу перекрыли. ДПС в каске с бронёй стоят, машина МЧС, скорой помощи, ППС и ДПС ещё в ту сторону проехали. До этого микроавтобус МВД по всему Кузнецовскому Затону пролетел на мигалках, – передали очевидцы.

фото: Telegram // Короче, Уфа

«КП- Уфа» обратилась за комментарием в МВД Башкирии. Как только ответ появится, мы его опубликуем.