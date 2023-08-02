В Башкирии главу сельсовета осудили условно за матпомощь в 1,6 млн рублей

Фото: пресс-служба прокуратуры Башкирии

В Башкирии республиканская прокуратура намерена обжаловать приговор главе Таптыковского сельсовета. Чиновник получил условный срок за то, что выписывал себе премии на общую сумму 1,6 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Уфимский райсуд признал мужчину виновным в злоупотреблении должностными полномочиями. Установлено, что с января 2019 по сентябрь 2021 года он ежемесячно издавал незаконные распоряжения о начислении себе матпомощи. Размер ущерба составил более 1,6 млн рублей.

Суд приговорил главу сельсовета к двум года условно, а также назначил двухлетний испытательный срок и запретил занимать руководящие должности на 1,5 года. Прокуратура Башкирии не согласилась с приговором и намерена его обжаловать.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.