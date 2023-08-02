Озвучены новые данные о ковид-заболевших в Башкирии

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Стала известна актуальная статистика по коронавирусу в Башкирии. Как сообщает республиканский минздрав, показатель заболеваемости ковидом за сутки вырос на 17 новых случаев, за все время было отмечено более 369,7 тысяч фактов заражений.

Лечение в стационарах республики получает 71 пациент, 50 госпитализированных - пенсионеры старше 60 лет. Амбулаторно лечатся 357 человек, 107 из них - люди пожилого возраста.

Всего в Башкирии с начала пандемии выписаны с выздоровлением около 362,2 тысячи человек, из них 51 за последние сутки.

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