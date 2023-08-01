Хирург спас проглотившую рыбную кость жительницу Башкирии

Фото: Месягутовская центральная районная больница

В Месягутово 60-летняя женщина проглотила кость и едва не погибла из-за этого. Как рассказали в пресс-службе центральной районной больницы, на помощь пенсионерке пришел хирург Азат Баширов. Он спас пациентку, которая даже не подозревала о нависшей над ней угрозе.

Женщина пришла на прием с жалобами на боли в животе. Обследовав женщину, медики пришли к выводу, что у нее перитонит и ей потребовалась срочная операция.

В ходе хирургического вмешательства в кишечнике пенсионерки обнаружили рыбную кость. Ее длина была около двух сантиметров. Кость воткнулась в стенку кишечника, что привело к перфорации органа и перитониту.

Инородный предмет извлекли и провели санацию брюшной полости.

- Сейчас состояние пациентки оценивается как удовлетворительное, - рассказали в медучреждении.

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