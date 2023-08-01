На дне реки Белой в Уфе водолазы обнаружили артефакт

Фото: управление гражданской защиты Уфы

В Уфе найден старинный артефакт. Его со дна Белой достали спасатели управления гражданской защиты. Водолазы были на учениях, когда обнаружили, что в глубине водоема лежит круглый и массивный камень, напоминающий якорь, которые использовали моряки в 18 веке.

— Новый якорь водолазы обнаружили в другом месте — почти на 4 км выше по течению, — рассказали в УГЗ.

Водолазы передали находку музею Уфы.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.