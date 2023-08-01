В Уфе приступили к капитальному ремонту Шакшинского моста

Фото: пресс-служба администрации Уфы

Начался капитальный ремонт в Шакше через реку Уфу. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации. В мэрии напомнили, что во время работ будет перекрыта половина проезжей части сооружения.

В ближайшие годы власти намерены обновить мост. Ранее стало известно, что сооружение находится в аварийном состоянии и подлежит ремонту.

— Согласно заключенному муниципальному контракту завершение строительно-монтажных работ — 28 февраля 2025 года, — заявили в администрации Уфы.

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