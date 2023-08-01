В Благовещенске плотину на реке Потехе планируют отремонтировать до ноября 2023 года

Фото: пресс-служба главы РБ

Названы сроки окончания ремонта плотины через реку Потеху в Благовещенске. Ранее гидротехническое сооружение дало трещину и было принято решение отремонтировать его.

Активные работы начались после обрушения весной стены.

По словам мэра города Сергея Завгороднего, по состоянию на 1 августа, готова временная дамба и герметизация стыков. До 1 ноября этого года все ремонтные работы будут закончены, заявил он.

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