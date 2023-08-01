В Башкирии на ремонт дорог направят 4 млрд рублей

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Башкирии на ремонт дорог будет направлено 4 млрд рублей. Об этом сообщил министр транспорта и дорожного хозяйства республики Александр Клебанов. По его словам, на эти средства в порядок приведут участки автотранспортных коммуникаций местного, межмуниципального, республиканского значения.

Планируется, что в следующем году на дорожный ремонт будет направлено столько же. Власти намерены починить в 2024 году 351,4 километра автодорог.

Также стало известно, что на ремонт дорожных полотен в северо-восточных районах Башкирии будут дополнительно выделены 400 млн рублей.

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