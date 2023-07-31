В Уфе в озере под Романовкой утонул иностранец

Фото: УГЗ Уфы

Сегодня, 31 июля, на озере в районе Романовки в Уфе утонул 27-летний иностранец. Погибший приехал в башкирскую столицу, предположительно, из Турции.

Как сообщает пресс-служба Управления гражданской защиты Уфы, в диспетчерскую позвонили около 16:00 и сообщили о пропаже мужчины. Прибывшие на берег озера в Романовке спасатели через час поисков обнаружили тело погибшего.

Место, где утонул иностранец, не оборудовано для купания, а на берегу установлен предупреждающий аншлаг.

- Не выбирайте для купания дикие пляжи, особенно если там имеются запрещающие аншлаги. Подобные таблички устанавливают на наиболее опасных участках водоемов, а также там, где уже фиксировались несчастные случаи, - предупреждают в пресс-службе УГЗ Уфы.

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