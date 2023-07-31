В 2023 году стабильная мобильная связь появится еще в 242 отдаленных селах Башкирии

В текущем году стабильная мобильная связь появится еще в 242 отдаленных селах Башкирии Фото: Михаил ФРОЛОВ

В текущем году стабильная мобильная связь появится еще в 242 отдаленных селах Башкирии. Об этом на оперативном совещании в местном правительстве 31 июля сообщил министр цифрового развития республики Геннадий Разумикин.

Как пояснил чиновник, речь идет об установке полноценных базовых станций, которые обеспечат сотовой связью и мобильным интернетом населенные пункты, где живут 100-500 человек. В июне первые базовые станции запустили в 125 селах и деревнях – больше всего в Белорецком, Калтасинском, Шаранском, Аскинском и Караидельском районах. Системы там работают в форматах GSM и 4G.

До конца года будут подключены еще 117 точек. Сейчас в рамках этой работы проводятся проектные и строительные работы. Программа обеспечения мобильной связью стала особо востребована в Зауралье и районах со сложным рельефом.

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