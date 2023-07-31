В Уфе легковушка врезалась в «НефАЗ» с пассажирами

Фото: ГИБДД по РБ

В Уфе произошло ДТП с участием пассажирского автобуса. Как сообщает пресс-служба республиканской Госавтоинспекции, авария была зафиксирована 31 июля на улице Орджоникидзе.

Женщина 1986 года рождения за рулем Hyundai Accent врезалась в попутный 110-й маршрутный автобус, в салоне которого были пассажиры. Известно, что в ДТП пострадала водитель корейской машины.

В момент аварии в салоне автобуса было 10 пассажиров. Никто из них не пострадал.

По факту случившегося начато разбирательство.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.