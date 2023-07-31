В Уфе 5-летний мальчик и пенсионерка пострадали в столкновении BMW X3 и Kia Rio

Фото: ГИБДД по РБ

В Уфе произошла серьезная авария с участием двух иномарок. Об этом рассказали в республиканской Госавтоинспекции. По информации ведомства, 63-летняя женщина за рулем BMW X3 влетела в Kia Rio. Известно, что от удара немецкое авто опрокинулось.

В результате столкновения пострадала водитель BMW и 5-летний пассажир корейской легковушки.

- Ему оказали помощь и отпустили с родными домой. Водитель BMW с ушибами обратилась за медицинской помощью, - уточнили в ГИБДД.

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