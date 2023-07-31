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НовостиОбщество31 июля 2023 7:39

Курултай Башкирии намерен принять более 50 законов в осеннюю сессию

Осенью Госсобрание Башкирии планирует принять более 50 законов
Дарья КИНЗИКЕЕВА
Дарья КИНЗИКЕЕВА
Фото: Рустем АХУНОВ

Фото: Рустем АХУНОВ

Более 50 законопроектов планирует принять Госсобрание Башкирии в осеннюю сессию. Об этом сообщает пресс-служба регионального парламента. Уточняется, что около 10 законопроектов из этого числа уже были рассмотрены в первом чтении.

По словам председателя республиканского заксобрания Константина Толкачева, парламентарии будут работать над изменениями в Конструкцию РБ, касающихся структуры и полномочий органов государственной власти, а также принятие бюджета на следующие три года.

Работать над законопроектами будет уже новый состав Курултая.

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