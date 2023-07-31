В Башкирии не зарегистрировано действующих лесных пожаров

Действующих очагов лесных пожаров нет
Фото: Иван Макеев
Лесных пожар, действующих на территории Башкирии, на сегодняшний день нет. Об этом заявили в пресс-службе МЧС по РБ.
По информации ведомства, за минувшие сутки в лесном массиве в Архангельском районе вспыхнул пожар, площадь которого оценивалась в 0,01 га. Также в министерстве сообщили, что ликвидировано три очага лесных пожаров на общей площади 2,81 га.
- Действующих очагов лесных пожаров нет, - заявили в МЧС.
На тушение пожаров были привлечены 36 человек, а также 15 единиц техники.
Всего в Башкирии в 2023 году было зарегистрировано 134 очага природных пожаров на общей площади более 3400 га.
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