В Башкирии за воскресенье 30 июля в водоемах утонули три человека

Фото: МЧС по РБ. На фото: озеро в Аургазинском районе Башкирии, где утонул местный житель

В воскресенье, 30 июля, в Башкирии в водоемах утонули трое мужчин.

По данным МЧС по Башкирии, во всех трех случаях погибшие купались на необорудованных пляжах. Сейчас по фактам гибели людей на воде проводятся оперативно-следственные мероприятия.

На местном пруду около села Султанмуратово Аургазинского района Башкирии утонул мужчина. Его личность в настоящий момент устанавливается. Еще одна трагедия произошла рядом с деревней Керенево Кушнаренковского района республики. Там на озере Долгое утонул 35-летний местный житель. Как сообщили в пресс-службе госкомитета Башкирии по ЧС, водолазы нашли его тело в 10 метрах от берега, на глубине 6 метров.

В селе Ушаково Уфимского района Башкирии на местном озере утонул 36-летний мужчина. Известно, что он находился в воде в состоянии алкогольного опьянения.

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