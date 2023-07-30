В Башкирии на трассе разбилась «Лада Калина»: два человека погибли, двое пострадали

Фото: ГИБДД по РБ

Сегодня, 30 июля, на трассе Сибай-Акъяр произошло смертельное ДТП. Как сообщает пресс-служба ГИБДД по Башкирии, на дороге опрокинулась «Лада Калина», погибли два человека и еще двоих госпитализировали.

По данным дорожной полиции, авария произошла на 6-м километре дороги Сибай-Акъяр. По предварительной информации, водитель «Калины» не справился с управлением, и машина вылетела в кювет. В результате ДТП двое пассажиров, мужчина и женщина, скончались от полученных травм. Водителя и еще одну пассажирку увезли в больницу.

На месте аварии работают сотрудники ГИБДД по Башкирии и другие экстренные службы. Подробности ДТП уточняются, отметили в пресс-службе ведомства.

Ранее местные жители называли дорогу между Сибаем и Акъяром называли «самой разбитой» в республике. Власти региона признали, что дорога находится в плохом состоянии и начали ее ремонт.

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