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НовостиПолитика30 июля 2023 9:34

Глава Башкирии высказался о своем соратнике, находящемся в зоне проведения СВО

Радий Хабиров назвал Азата Бадранова своим другом
Павел КРАЙНОВ
Павел КРАЙНОВ
Фото: vk.com/radiyhabirov

Фото: vk.com/radiyhabirov

Во время пребывания в зоне проведения СВО глава Башкирии Радий Хабиров встретился с вице-премьером республиканского правительства Азатом Бадрановым. Осенью прошлого года чиновник добровольцем поехал в зону боевых действий.

В своих социальных сетях Хабиров опубликовал пост, где признался, что Азат Бадранов его друг и младший братишка и что он им гордится. Как подчеркнул глава республики, ради отправки в зону боевых действий вице-премьер «бросил все привилегии».

- Бросил все привилегии и просто решил быть рядом с лучшими парнями нашей страны. Молюсь за него и горжусь, - написал Радий Хабиров. - И хочу тебе, Азат, сказать: я с тобой. Твои дети - мои дети, мои дети - твои дети! ИншаАллах!

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