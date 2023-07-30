Глава Башкирии высказался о своем соратнике, находящемся в зоне проведения СВО

Фото: vk.com/radiyhabirov

Во время пребывания в зоне проведения СВО глава Башкирии Радий Хабиров встретился с вице-премьером республиканского правительства Азатом Бадрановым. Осенью прошлого года чиновник добровольцем поехал в зону боевых действий.

В своих социальных сетях Хабиров опубликовал пост, где признался, что Азат Бадранов его друг и младший братишка и что он им гордится. Как подчеркнул глава республики, ради отправки в зону боевых действий вице-премьер «бросил все привилегии».

- Бросил все привилегии и просто решил быть рядом с лучшими парнями нашей страны. Молюсь за него и горжусь, - написал Радий Хабиров. - И хочу тебе, Азат, сказать: я с тобой. Твои дети - мои дети, мои дети - твои дети! ИншаАллах!

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