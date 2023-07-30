Отец троих детей из Башкирии Ильхам Баков погиб в зоне СВО

Фото: vk.com/aidarshaydullin

Глава Караидельского района Башкирии Айдар Шайдуллин в своих соцсетях сообщил о гибели 49-летнего уроженца села Байкибашево Ильхама Бакова. Отец троих детей участвовал в специальной военной операции в составе добровольческого батальона «Ахмат».

Ильхам Баков родился 30 ноября 1973 года в селе Байкибашево Караидельского района Башкирии. Там же окончил сельскую школу и после окончания ПТУ начал работать водителем в родном колхозе имени Фрунзе. В 1990-е годы участвовал в боевых действиях в Чеченской республике.

С 1996 по 2004 годы вместе с семьей жил в Киргизской республике, где у него родились трое сыновей. Затем семья вернулась в Башкирию. В июне 2023 года поступил на военную службу и присоединился к добровольческому батальону «Ахмат».

Недавно Ильхам Баков погиб, сообщает глава Караидельского района Башкирии Айдар Шайдуллин.

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